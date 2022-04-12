12 апреля
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Жизнь

Российская Олимпийская чемпионка произвела фурор на шоу в джунглях

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова стала участницей реалити-шоу «Звезды в Африке», где знаменитости в джунглях проходят испытания и борются за еду.

Каролина Севастьянова, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике.
Каролина Севастьянова, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике.
соцсети.

Девушка в откровенном купальнике встретила участников проекта на ТНТ, лежа на шезлонге рядом с водоемом, пишет «Спорт Экспресс».

Мужская половина была приятно удивлена — Анатолий Цой отметил откровенность купальника 26-летней спортсменки: «Ни фига себе ты пришла. Сразу уже такая наряженная. Форму не выдали, мы так понимаем. Дать полотенце?»

Другой участник шоу — актер Никита Джигурда — рассыпался в комплиментах Севастьяновой в свойственной ему манере.

«Не смотрите, что богиня прекрасна, улыбчива и светла, но фаллос духа у нее огромный. Умеют олимпийские чемпионы брать себя в руки в таких ситуациях», — сказал Джигурда.

В первый же день в шоу в Африке Севастьянова продемонстрировала свой характер и доказала всем, что она не просто «красивая картинка», а настоящая претендентка на победу.

«Я преодолела кучу страхов, разных испытаний, ела то, что никогда не съела бы. Был весь спектр эмоций», — написала девушка в соцсетях.

По словам Севастьяновой, она стала участницей «Звезд в Африке», чтобы показать обычного живого человека, а не красивую картинку. Продемонстрировать эмоции и чувства.

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