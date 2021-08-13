13 августа 16°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Российская операционная система для смартфонов стала доступна для рядовых пользователей

Публичный бета-тест был открыт для российской ОС «Аврора», разработанной для смартфонов. Об этом сообщает информагентство РИА Новости, ссылаясь на компанию-разработчика «Открытая мобильная платформа».

Кот и смартфон.
Кот и смартфон.
Открытые источники Интернете (СС0)

Принять участие в программе тестирования сможет любой желающий, успевший в ней зарегистрироваться. Главное условие — пользователь должен находиться в Москве. Всем бета-тестерам выдадут смартфон Inoi R7 образца 2017 года с новой версией «Авроры».

Кроме данной модели в тестировании примут участие мобильные устройства на отечественной ОС, список которых будет постоянно пополняться.

Смартфон.
Смартфон.
СС0.

Отмечается, что операционная система будет представлена с предустановленным набором стандартного софта и возможностью установки приложений из магазина «Аврора Маркет».

На данный момент российская ОС используется для гаджетов крупных компаний и госорганизаций.

Мобильные устройства на данной платформе — из 360 тыс. — будут использованы во время Всероссийской переписи населения.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость