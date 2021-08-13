Российская операционная система для смартфонов стала доступна для рядовых пользователей

Публичный бета-тест был открыт для российской ОС «Аврора», разработанной для смартфонов. Об этом сообщает информагентство РИА Новости, ссылаясь на компанию-разработчика «Открытая мобильная платформа».

Принять участие в программе тестирования сможет любой желающий, успевший в ней зарегистрироваться. Главное условие — пользователь должен находиться в Москве. Всем бета-тестерам выдадут смартфон Inoi R7 образца 2017 года с новой версией «Авроры».

Кроме данной модели в тестировании примут участие мобильные устройства на отечественной ОС, список которых будет постоянно пополняться.

Смартфон. СС0.

Отмечается, что операционная система будет представлена с предустановленным набором стандартного софта и возможностью установки приложений из магазина «Аврора Маркет».

На данный момент российская ОС используется для гаджетов крупных компаний и госорганизаций.

Мобильные устройства на данной платформе — из 360 тыс. — будут использованы во время Всероссийской переписи населения.