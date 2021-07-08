Российская певица сама потратила немалую сумму на участие в Евровидение

Поездка на Евровидение обошлась Маниже более чем в 10 млн рублей, рассказала певица в интервью РИА Новости. При этом часть финансовой нагрузки взял на себя Первый канал.

«Более 10 млн рублей нам это обошлось. Первый канал оплатил заявку (за участие в конкурсе и его трансляцию. — Прим. ред.) — и это огромные деньги — перелет и проживание в гостинице. Но вещатель не отвечает за сам номер», — сказала певица.

При этом Манижа отметила, что в 2021 году финансовая нагрузка выросла в связи с тем, что участникам нужно было снять резервное видео своего выступления. Это было необходимо на тот случай, если бы Европейский вещательный союз решил провести конкурс онлайн.

Manizha. Певица представит Россию на конкурсе Евровидение-2021. кадр из видео.

Тогда участники остались бы дома, а в прямом эфире показали бы заранее записанные выступления.

«Сделать такое видео — тоже финансовая нагрузка. Ее мы с Первым каналом поделили пополам. Они предоставили техническую часть: студию, микрофоны, свет и так далее. За это большое спасибо.», — отметила певица.

Евровидение-2021 проходило в Роттердаме с 18 по 22 мая. Манижа заняла девятое место с песней «Русской женщина», победителями стали группа Maneskin из Италии.