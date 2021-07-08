Российская певица сама потратила немалую сумму на участие в Евровидение

«Более 10 млн рублей нам это обошлось. Первый канал оплатил заявку (за участие в конкурсе и его трансляцию. — Прим. ред.) — и это огромные деньги — перелет и проживание в гостинице. Но вещатель не отвечает за сам номер», — сказала певица.
При этом Манижа отметила, что в 2021 году финансовая нагрузка выросла в связи с тем, что участникам нужно было снять резервное видео своего выступления. Это было необходимо на тот случай, если бы Европейский вещательный союз решил провести конкурс онлайн.
Тогда участники остались бы дома, а в прямом эфире показали бы заранее записанные выступления.
«Сделать такое видео — тоже финансовая нагрузка. Ее мы с Первым каналом поделили пополам. Они предоставили техническую часть: студию, микрофоны, свет и так далее. За это большое спасибо.», — отметила певица.
Евровидение-2021 проходило в Роттердаме с 18 по 22 мая. Манижа заняла девятое место с песней «Русской женщина», победителями стали группа Maneskin из Италии.