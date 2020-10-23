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23 октября
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Жизнь

Российская ПВО научилась сбивать гиперзвуковые ракеты

Российская система противовоздушной обороны научилась сбивать гиперзвуковые ракеты, пишет Lenta.

Армия России. Военные.
Армия России. Военные.
минобороны.рф, CC BY 4.0

Gроведенные в 2020 году испытания зенитной ракетной системы С-300В4 показали, что комплекс способен поражать оперативно-тактические и гиперзвуковые ракеты, работы над которыми за рубежом еще далеки от завершения.

Это стало возможным благодаря новому боеприпасу, который сам способен разгоняться до гиперзвуковых скоростей и может поражать цели на дальности до 400 километров.

С-300В4 поступили в войска в 2014 году. Улучшенная система, полностью работающая на «цифре», способна одновременно вести 24 аэродинамические цели, включая малозаметные объекты, или 16 баллистических ракет.

Отмечается, что у С-300В4 по-прежнему остается большой потенциал для дальнейшей модернизации.

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