Российская ПВО научилась сбивать гиперзвуковые ракеты

Gроведенные в 2020 году испытания зенитной ракетной системы С-300В4 показали, что комплекс способен поражать оперативно-тактические и гиперзвуковые ракеты, работы над которыми за рубежом еще далеки от завершения.

Это стало возможным благодаря новому боеприпасу, который сам способен разгоняться до гиперзвуковых скоростей и может поражать цели на дальности до 400 километров.

С-300В4 поступили в войска в 2014 году. Улучшенная система, полностью работающая на «цифре», способна одновременно вести 24 аэродинамические цели, включая малозаметные объекты, или 16 баллистических ракет.

Отмечается, что у С-300В4 по-прежнему остается большой потенциал для дальнейшей модернизации.