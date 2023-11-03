Российская пятиклассница забеременела от восьмиклассника-второгодника

Девочке 12 лет, пишет "МК". И она не подозревала, что скоро станет мамой.

В больницу школьница вместе с мамой обратились с жалобами на боли в животе. Медики взяли необходимые анализы и установили срок беременности — 18 недель.

У будущей матери была угроза преждевременных родов, но медики смогли ее предотвратить.

Это не было изнасилованием, рассказала мама пятиклассницы. Будущий папа — восьмиклассник, ему 16 лет. В школе его считают хулиганом и двоечником. В 8-м классе он учится уже второй раз. Мать девочки до сих пор не может отойти от шока. Семья решает, что делать.

Один из главных вопросов — сможет ли юная мама родить здорового ребенка. Дело в том, что аборт на таком сроке может обернуться бесплодием.

По словам мамы девочки, она не хотела бы ломать жизнь парню. Но если возникнет угроза здоровью дочери, то парень должен понести наказание.

Ранее родившая в 12 лет девочка стала вдовой. Отец ребенка, 21-летний парень, попал под колеса электрички.

Девочка и 21-летний парень познакомились летом 2021 года. Молодой человек думал, что ей 16.

Когда девочка пошла "смотреть фильм" к парню, то напомнила ему о контрацепции. Однако партнер убедил ее, что можно и без.

О беременности девочка узнал в больнице, когда ее госпитализировали с гнойным аппендицитом.

Родители ребенка, узнав обо всем, на аборте не настаивали. Кавалер же заявил, что забеременела она не от него. Отношения быстро кончились, никакую материальную поддержку девочка не получила.

Однако теперь, когда молодой человек погиб под колесами электрички, на помощь от государства рассчитывать тоже не получится — в браке 21-летний парень и 12-летняя девочка не состояли.