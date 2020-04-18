Российская секс-индустрия подсчитала убытки от коронавируса

Спрос на интимные услуги упал на 70−80%, такую оценку дала Ассоциация секс-работников России «Серебряная роза». «Жрицы любви» Москвы и Санкт-Петербурга отмечают, что из-за коронавируса вынуждены идти на риск, чтобы прокормить себя — денег не хватает на еду и аренду жилья, пишет Газета. Ru.

Самоизолировавшись, бывшие клиенты проституток отказались от лишних контактов, которые могут стать причиной заболевания.

«У меня есть постоянные клиенты, в принципе брать „в темную“ — это не совсем моя история. Но сейчас все, кто у меня был, либо уехали куда-то пересиживать карантин в своих особняках, либо ушли в глубокую изоляцию. Вот и приходится работать по звонку. Все очень боятся заразиться, я и сама боюсь, а что делать», — рассказала Газете.Ru разместившая свою анкету на одном из сайтов интимных услуг Жасмин из Москвы.

«А вы думаете, это какой заработок? Нам приходится иметь дело с болезнями, которые пострашнее, чем этот вирус. Есть кто и туберкулезом переболел. Про заболевания передающиеся половым путем я вообще молчу. Понятное дело все, как могут, защищаются, но это не тот вид работы, где можно дистанцироваться от клиента», — рассказала Олеся из Санкт-Петербурга.

По словам директора ассоциации секс-работников России «Серебряная роза» Ирины Масловой, у работников индустрии за время карантина примерно на 30−40% снизились неприкосновенные денежные запасы «на черный день».

Секс. unsplash.com

Маслова отмечает, что идет огромное сокращение числа тех, кто работает, некоторые вернулись из крупных городов переживать кризис дома. Почти у каждой проститутки есть на иждивении какие-либо родственники, поскольку в этот бизнес людей толкает по большей части только нужда.