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21 сентября 18°C

Российская семья тратит на питание около 30% своего бюджета

Агентство «Ромир» провело исследование по расходам семейного бюджета. Оказалось, что среднестатистическая российская семья с совокупным доходом 70 тыс. рублей тратит на продукты 20,5 тыс. рублей в месяц.

Продукты.
Продукты.
СС0.

Это составляет 29,5% от семейного дохода. Данный индикативный показатель у социологов называется Food Index (динамика доли затрат домохозяйств на продукты питания). В последние несколько лет он колеблется в пределах 30%. Авторы исследования считают такой показатель приемлемым.

Показатель Food Index выводится для различных стран, а получаемый процент указывает на степень благополучия в обществе. Вот какая градация используется:

  • 50%-60% - низкий, едва удовлетворены потребности семьи;
  • 40%-50% - ниже среднего, удовлетворены основные потребности;
  • 30%-40% - средний, сравнительно обеспеченное население;
  • 20%-30% - выше среднего, обеспеченное общество;
  • 20% и меньше — высокий, богатое общество.

Таким образом по семейным расходам на продукты питания Россия только приближается к среднеобеспеченному обществу.

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