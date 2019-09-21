Российская семья тратит на питание около 30% своего бюджета

Агентство «Ромир» провело исследование по расходам семейного бюджета. Оказалось, что среднестатистическая российская семья с совокупным доходом 70 тыс. рублей тратит на продукты 20,5 тыс. рублей в месяц.

Это составляет 29,5% от семейного дохода. Данный индикативный показатель у социологов называется Food Index (динамика доли затрат домохозяйств на продукты питания). В последние несколько лет он колеблется в пределах 30%. Авторы исследования считают такой показатель приемлемым.

Показатель Food Index выводится для различных стран, а получаемый процент указывает на степень благополучия в обществе. Вот какая градация используется:

50%-60% - низкий , едва удовлетворены потребности семьи;

едва удовлетворены потребности семьи; 40%-50% - ниже среднего , удовлетворены основные потребности;

удовлетворены основные потребности; 30%-40% - средний , сравнительно обеспеченное население;

сравнительно обеспеченное население; 20%-30% - выше среднего , обеспеченное общество;

обеспеченное общество; 20% и меньше — высокий , богатое общество.

Таким образом по семейным расходам на продукты питания Россия только приближается к среднеобеспеченному обществу.