Российская семья тратит на питание около 30% своего бюджета

Это составляет 29,5% от семейного дохода. Данный индикативный показатель у социологов называется Food Index (динамика доли затрат домохозяйств на продукты питания). В последние несколько лет он колеблется в пределах 30%. Авторы исследования считают такой показатель приемлемым.
Показатель Food Index выводится для различных стран, а получаемый процент указывает на степень благополучия в обществе. Вот какая градация используется:
- 50%-60% - низкий, едва удовлетворены потребности семьи;
- 40%-50% - ниже среднего, удовлетворены основные потребности;
- 30%-40% - средний, сравнительно обеспеченное население;
- 20%-30% - выше среднего, обеспеченное общество;
- 20% и меньше — высокий, богатое общество.
Таким образом по семейным расходам на продукты питания Россия только приближается к среднеобеспеченному обществу.