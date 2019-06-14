Российские банки стали активно кредитовать выпускников школ

Российские банки начали выдавать кредитные карты выпускникам школ. Так, клиентка «Тинькофф-банка» заявила, что ее сыну дали кредитку с лимитом в 125 тыс. рублей.

«Мой сын (которому 18 лет недавно исполнилось, но он школьник!!!) — пользовался дебетовой картой Тинькофф (грамматика и пунктуация авторские — прим. ред.). Вчера ему позвонили и сказали, «что предлагают бесплатную карту… он ничего не платит… ничего не теряет <…> На что расчет! На родителей?» — написала женщина на сайте banki.ru и заявила, что срочно закрывает карту.

Кредитные карты для 18-летних предлагают в Тинькофф-банке, Почта-банке, Qiwi-банке по карте «Совесть», «Восточном», Кредит Европа банке, ХКФ-банке и Альфа-банке <по данным «Коммерсанта». В большинстве компаний карту можно получить после подтверждения дохода. Лишь в Тинькофф-банке и Qiwi-банке подтверждения не требуется.

В компании Олега Тинькова заявили, что при выдаче кредитов молодым людям «доходы родителей не учитываются», а случаи выдачи больших кредитов неработающим выпускникам пояснили техническим сбоем и недоработками, пишет ura.ru.

В Qiwi-банке отметили, что просят у молодых клиентов контакты родителей, а лимиты по кредиту для них не превышают 100 тыс. рублей.