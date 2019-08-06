Российские чиновники просят увеличить им командировочные расходы

Профсоюз госслужащих пожаловался на снижение уровня жизни из-за чрезмерных личных расходов в поездках по стране. Чиновники хотят увеличить суточные в командировках.

Письмо с просьбой рассмотреть этот вопрос представители профсоюзов направили в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, возглавляемую вице-премьером Татьяной Голиковой, пишут « .

Сегодня сотрудники федеральных органов власти и внебюджетных фондов получают 100 рублей в день на возмещение расходов в командировке. Какая сумма была бы справедливой, в профсоюзе госслужбы сказать пока затрудняются, но отмечают, что сотрудники частных компаний получают по 700−800 рублей.

«100 рублей — это очень мало, чашка кофе стоит дороже. В Якутии на эти деньги можно купить только бутылку воды», — говорит Николай Водянов, председатель профсоюза работников госучреждений.

И напомнил, что Налоговый кодекс позволяет частным компаниям не уплачивать сборы с суточных в размере до 700 рублей при командировках по России.

«Нужно решить, сколько нужно, разработать механизм. Несправедливо, что в компаниях люди получают в семь раз больше, чем на госслужбе», — считает Водянов.

В аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, возглавляющей Российскую трехстороннюю комиссию, подтвердили получение письма, однако воздержались от подробных комментариев, пишет mail.ru.

Отдельные приказы о суточных публиковали также МЧС, Спецстрой и Минобороны — командированным сотрудникам этих ведомств также положено 100 рублей в день.

Возмещение и самолеты

Правительственное постановление предусматривает, что чиновники имеют право на возмещение расходов на оплату жилья — «в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более 550 рублей в сутки». В том случае, если госслужащий не предоставил подтверждающие бумаги, размер компенсации ограничивается 12 рублями.

А вот транспортные расходы возмещаются чиновникам без оговорок. Хотя документ предусматривает, что, например, летать на самолетах они должны только экономклассом.

При этом правительственное постановление предусматривает, что чиновник может получить компенсацию из бюджета, если понес расходы сверх нормативов.

По данным Росстата, средняя зарплата госслужащих в федеральных органах власти в 2018 году выросла на 5,4% и составила 126,6 тыс. рублей.

«Не докладывают мяса»