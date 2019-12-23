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24 декабря
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Жизнь

Российские дети попросили Деда Мороза убрать вонь

Дети из Екатеринбурга записали видеообращение к Деду Морозу с просьбой избавить микрорайон Химмаш от неприятного «запаха туалета», пишет Накануне.RU. Ролик опуликовал депутат гордумы Андрей Пирожков.

Дед Мороз.
Дед Мороз.
СС0.

Дети рассказали Деду Морозу, что рядом с их домами «не продохнуть» и «постоянно пахнет, как в туалете», а дяди в высоких кабинетах не хотят ничего предпринимать.

«Мама и папа очень устали обращаться за помощью к дядям, сидящим в очень красивых зданиях. Они уже очень много лет знают об этом, но не помогают», — говорит ребенок в видео.

В конце видео дети вместе с депутатом Пирожковым и общественницей Оксаной Захватошиной кричат: «Накрой вонючку снежным одеялом. Сделай так, чтобы на Химмаше не воняло!».

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