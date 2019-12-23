Российские дети попросили Деда Мороза убрать вонь

Дети рассказали Деду Морозу, что рядом с их домами «не продохнуть» и «постоянно пахнет, как в туалете», а дяди в высоких кабинетах не хотят ничего предпринимать.
«Мама и папа очень устали обращаться за помощью к дядям, сидящим в очень красивых зданиях. Они уже очень много лет знают об этом, но не помогают», — говорит ребенок в видео.
В конце видео дети вместе с депутатом Пирожковым и общественницей Оксаной Захватошиной кричат: «Накрой вонючку снежным одеялом. Сделай так, чтобы на Химмаше не воняло!».