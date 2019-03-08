Российские дипломаты поздравили Марию Бутину с 8 марта

Российские дипломаты поздравили уроженку Барнаула Марию Бутину с Международным женским днем и заявили, что будут и дальше добиваться ее возвращения в Россию из США, пишет РИА Новости.

«Наша гражданка, ставшая жертвой провокации американских властей, не теряет стойкости духа. Несмотря на все тяготы заключения, Мария настроена оптимистично. Поздравили соотечественницу с Международным женским днем — передали ей самые теплые пожелания от всех, кто неравнодушен к ее судьбе», — написано в сообщении на странице в Facebook.

Напомним, что Минюст США 16 июля предъявил обвинения гражданке РФ Марии Бутиной в «преступном сговоре» и работе в США «в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора». По версии следствия, она занималась в США «конспиративной деятельностью» в пользу России, действовала в качестве агента российского официального лица и «использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США».

Ранее ее отец Валерий Бутин в интервью газете «Известия» сообщил, что долг перед ее адвокатами увеличился до 40 млн рублей. Он опасается, что защитники откажутся от предоставления ей услуг.