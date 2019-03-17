Российские физики смогли повернуть время вспять

Физики из Московского физико-технического института (МФТИ) совместно с учеными из США и Швейцарии заставили квантовый компьютер на долю секунды вернуться в прошлое, нарушив тем самым второй закон термодинамики, сообщили «Известия».

Как поясняется в журнале Scientific Reports, одной из основ современной физики и космологии является постулат о единственном направлении времени в нашей Вселенной — из прошлого в будущее.

С точки зрения физики этот принцип выражается во втором законе термодинамики, который гласит, что со временем неупорядоченность, хаотичность Вселенной (энтропия) неуклонно растет.

Несколько лет назад московские физики обнаружили, что второе начало может нарушаться на квантовом уровне. Это открыло дорогу для создания квантового аналога знаменитого «демона Максвелла» — гипотетического существа, которое способно сортировать быстрые и медленные молекулы.

Дальнейшие исследования натолкнули ученых на вопрос, может ли время самопроизвольно обернуться вспять хотя бы для одной частицы по законам квантовой физики.

Расчеты показали, что электрон действительно может спонтанно оказаться в прошлом, то есть вернуться в свое состояние мгновение назад. Однако, происходит это примерно раз за все время существования Вселенной, причем время обернется вспять всего на 0,06 наносекунды.

Теоретическая возможность нарушения второго начала термодинамики позволила российским и зарубежным ученым провести подобную операцию вручную, с помощью облачного квантового компьютера фирмы IBM, создав необходимый уровень хаоса, а затем направив набор чисел в ячейках памяти компьютера к упорядочиванию. В результате кубиты (элементарные вычислительные модули) на мгновение вернулись в исходное состояние.