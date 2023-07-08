Российские города затопило после жуткого урагана. Есть постадавшие от молнии

Страшный ураган обрушился на Подмосковье и Омск и затопил города в день Ивана Купалы 7 июля, сообщают Mash и Mash Siberia.

Очевидцы делятся кадрами затопившей улицы стихии.

Автомобили уносит течением. Одна женщина из Коломны пострадала от молнии - ее увезли в больницу с ожогами первой степени.

В Омске ситуация сложилась не лучше. Спасателям пришлось эвакуировать людей, которые отдыхали на острове посреди Иртыша.

Людей просят не выходить из дома. Однако вода уже затопила первые этажи и торговые центры.

На борьбу с наводнением отправили 10 бочек для откачки воды и другую технику.

Некоторые омичи не отчаиваются - надувают матрасы и сплавляются по импровизированным рекам.

И в Подмосковье, и в Омске перестали работать трамваи и светофоры.

Ранее алтайские синоптики вынесли штормовое предупреждение из-за сильного ветра и дождя 7 и 8 июля.