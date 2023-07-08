Российские города затопило после жуткого урагана. Есть постадавшие от молнии

Очевидцы делятся кадрами затопившей улицы стихии.
Автомобили уносит течением. Одна женщина из Коломны пострадала от молнии - ее увезли в больницу с ожогами первой степени.
В Омске ситуация сложилась не лучше. Спасателям пришлось эвакуировать людей, которые отдыхали на острове посреди Иртыша.
Людей просят не выходить из дома. Однако вода уже затопила первые этажи и торговые центры.
На борьбу с наводнением отправили 10 бочек для откачки воды и другую технику.
Некоторые омичи не отчаиваются - надувают матрасы и сплавляются по импровизированным рекам.
И в Подмосковье, и в Омске перестали работать трамваи и светофоры.
Ранее алтайские синоптики вынесли штормовое предупреждение из-за сильного ветра и дождя 7 и 8 июля.