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Жизнь

Российские кинологи назвали самые популярные собачьи клички

Первое место занимает кличка Оскар, а традиционные советские Тузик и Дружок уходят в прошлое. Таковы данные Российской кинологической федерации (РКФ), пишет РИА Новости.

Автомобиль. Собака. Поездка
Автомобиль. Собака. Поездка
СС0

Рейтинг построен на данных единой родословной книги РКФ, в которой ежегодно регистрируется около 320 тысяч щенков.

На основании данных, собранных за этот год, на втором месте оказалось имя Жасмин, третью строчку рейтинга занимает Оливия. Далее идут: Валенсия, Жаклин, Зевс, Есения, Елисей, Ева и замыкает «десятку» Злата.

Владимир Голубев,
президент РКФ:

Кличка для питомца — это не просто набор букв, это чаще всего употребляемая команда, которая для собаки будет обозначать некий сигнал внимания. И выбор клички для собаки зачастую вызывает трудности, поскольку многим хочется, чтобы она соответствовала характеру и темпераменту четвероногого друга.

Собака. Лапы.
Собака. Лапы.
СС0

В течение последних пяти лет десятка лидеров практически не изменяется. За первое место с переменным успехом соревнуются Оскар, Жасмин и Оливия. В 2019 году в топ-10 вошло имя Цезарь, в этом году его заменила кличка Валенсия.

Как рассказали кинологи, стабильной популярностью пользуются имена греческих богов: Зевс, Афина и Афродита. Встречаются имена, данные в честь люксовых автомобилей: с 2015 года зарегистрировано 554 пса по имени Лексус, 267 Мерседесов и 263 Бентли.

Собака, мопс.
Собака, мопс.
pixabay.com

Также можно встретить клички Тиффани и Живанши, по всей видимости собак назвали в честь любимого бренда; Гермиона — в честь героини фильма про Гарри Поттера; Земфира — возможно, питомец носит имя популярной певицы.

Отмечается, что клички, которые были популярны в советские годы, сейчас не пользуются спросом. За последние пять лет зарегистрировано всего десять Дружков, четыре Каштанки, три Тузика и 18 Полканов.

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