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Жизнь

Российские кинологи рассказали, как правильно помогать бездомным животным, чтобы никому не навредить

В Международный день бездомных животных эксперты Российской кинологической федерации рассказали, как нужно поступать при встрече с братьями нашими меньшими, оставшимися без хозяев. Нужно усвоить ряд правил: не быть равнодушными, не подкармливать четвероногих и помогать приютам. О чем еще нужно помнить — далее в материале.

Бездомная собака.
Бездомная собака.
Михаил Хаустов

По словам президента РКФ каждому человеку нужно знать правила поведения с бездомными животными. И это касается не только собственной безопасности, но и помощи уличным хвостатым.

«Если все будут проходить мимо безнадзорной собаки, эта проблема усугубиться. Если вы знаете о том, что где-то обитает свора безнадзорных собак — обращайтесь в органы местного самоуправления или государственную ветеринарную станцию с требованиями отлова и помещения этих собак в приют. Животных заберут с улицы, позаботятся об их здоровье и, возможно, даже найдут им новым дом», — пояснил он.

Соревнования кинологов
Соревнования кинологов
Олег Богданов

Он добавил, что собака — домашнее животное и у нее должен быть хозяин.

Что делать, если встретил бездомную собаку

  1. При встрече с бездомной собакой или выявлении признаков нахождения поблизости стаи, обратиться в органы самоуправления с просьбой отлова и помещения собак в приют. Они обязаны оперативно устранить эту проблему. В ином случае именно чиновники будут нести ответственность за бездействие.
  2. Не подкармливать животное. Мнение, что, накормив бездомную собаку, человек ей помогает, ошибочно. Не стоит из жалости кормить бродячих животных и обустраивать им будки. Это только усугубит проблему. Поняв, что на данной территории их кормят, собаки могут посчитать ее своей и начнут нападать на тех, кого считают чужаками. В этом случае помощь со стороны человека приводит к новой проблеме — увеличению числа бездомных животных на отдельной территории.
  3. Добивайтесь отлова животного и помещения его в приют. Так собака будет обеспечена едой и крышей над головой. Программа отлов-стерилизация-вакцинация-возврат также помогает сократить проблему бродячих стай.
  4. Не оставляйте ситуацию с безнадзорными животными без внимания. Так вы не только поможете четвероногому в тяжелой ситуации, но и поспособствуете обеспечению безопасности общества от возможной агрессии со стороны бездомных стай.
Бездомные собаки.
Бездомные собаки.
Михаил Хаустов

Кроме того, эксперты-кинологи призывают неравнодушных россиян помогать приютам. Средства нужно перечислять только в проверенные фонды, где действительно занимаются здоровьем и благополучием собак. К сожалению, добротой людей порой пользуются мошенники.

Если возможности помочь материально нет, то можно поддержать приют добрыми делами: выгулом подопечных, распространением важной информации или уборкой в вольерах.

«Важно, чтобы каждый человек, который хочет завести собаку, понимал свою ответственность перед животным и обществом. Необходимо популяризировать ответственное отношение к животным, чтобы каждый понимал свою роль в этой цепочке. Не допускайте жестокого обращения с животными, не поощряйте разведенцев, продающих своих щенков на различных онлайн-платформах или рынках», — добавили кинологи.

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