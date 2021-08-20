Российские коммунальщики соорудили арт-объект из канализационных засоров

Сезон заготовок — горячая пора для специалистов цеха сетей водопровода и канализации АКС. В сутки на пульт диспетчера о забившейся канализации поступило 14 звонков, когда как в среднем регистрируется 5−6 вызовов в сутки, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Горожане, занимаясь заготовкой овощей на зиму, выливают в унитаз все отходы от разносолов — хотя этого категорически делать нельзя! И нельзя бросать в унитаз тряпки, салфетки, бумагу, остатки еды. Это все засоряет канализацию. Если влажная салфетка или тряпка ушла в смыв, то это не значит, что засора не будет. Канализационные стоки рано или поздно вернутся назад и затопят не только квартиру нерадивого собственника, но и весь дом», — рассказал начальник цеха сетей водопровода и канализации АКС Дмитрий Зуенок.