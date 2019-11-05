Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 ноября 0°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Российские компании задолжали мусорным операторам огромные суммы

Неплатежи компаний за вывоз мусора в России достигли 65−70%. Об этом заявил Денис Буцаев, глава «Российского экологического оператора», который отвечает за реализацию в России стартовавшей в начале 2019 года мусорной реформы, сообщает РБК.

Вывоз мусора.
Вывоз мусора.
sgd22.ru

В России уровень неплатежей за вывоз мусора со стороны населения составляет от 20 до 35%, а со стороны юридических лиц — 65−70%.

Денис Буцаев, гендиректор «Российского экологического оператора», предлагает ужесточить ответственность компаний. По его словам, «бизнес не испытывает стойкого желания заключать договоры на вывоз мусора с региональными операторами». При этом непонятно, куда некоторые компании направляют свой мусор.

«В некоторых странах Европы все достаточно просто. Вы обязаны платить муниципалитету . Муниципалитет за вас рассчитал, какое количество мусора у вас образовывается. Если вы не платите, муниципалитет даже в суд не идет, а приходит и арестовывает ваше имущество» — рассказал собеседник РБК.

По словам Буцаева, стоит цель увеличить собираемость платежей за вывоз мусора до 90%.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость