Российские компании задолжали мусорным операторам огромные суммы

Неплатежи компаний за вывоз мусора в России достигли 65−70%. Об этом заявил Денис Буцаев, глава «Российского экологического оператора», который отвечает за реализацию в России стартовавшей в начале 2019 года мусорной реформы, сообщает РБК.

В России уровень неплатежей за вывоз мусора со стороны населения составляет от 20 до 35%, а со стороны юридических лиц — 65−70%.

Денис Буцаев, гендиректор «Российского экологического оператора», предлагает ужесточить ответственность компаний. По его словам, «бизнес не испытывает стойкого желания заключать договоры на вывоз мусора с региональными операторами». При этом непонятно, куда некоторые компании направляют свой мусор.

«В некоторых странах Европы все достаточно просто. Вы обязаны платить муниципалитету . Муниципалитет за вас рассчитал, какое количество мусора у вас образовывается. Если вы не платите, муниципалитет даже в суд не идет, а приходит и арестовывает ваше имущество» — рассказал собеседник РБК.

По словам Буцаева, стоит цель увеличить собираемость платежей за вывоз мусора до 90%.