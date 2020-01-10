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10 января
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Жизнь

Российские космонавты-испытатели «приземлились» в музеи Германа Титова

10 января в Алтайском государственном мемориальном музее Германа Титова состоится встреча с Героями России. На родину второго космонавта планеты приехали его более поздние коллеги по цеху.

На Алтае после реконструкции открыли музей им. Титова.
На Алтае после реконструкции открыли музей им. Титова.
Анна Зайкова

Как сообщает официальный сайт региона, на встречу прибыли космонавты-испытатели Олег Артемьев и Антон Шкаплеров, а также генерал-лейтенант, изобретатель, военный деятель Владимир Болысов.

Пообщаться с ними пригласили школьников и жителей Косихинского района, военнослужащих ракетных и космических войск.

Космонавт Герман Титов
Космонавт Герман Титов
Виктор Ершов/МАММ/МДФ/russfoto

Началась встреча с демонстрации документальных фильмов о космонавтах. После этого гости рассказали интересные истории из своей жизни, предполетных тренировках, космических полетах, ответили на вопросы.

В завершении все желающие могли сфотографироваться с легендарными гостями музея, взять у них автографы.

Кто эти космонавты?

Антон Шкаплеров — 111 космонавт России, участник трех многодневных орбитальных экспедиций общей продолжительностью свыше 533 суток.

Олег Артемьев — 118-й космонавт России, совершил два космических полёта: первый на транспортном пилотируемом корабле «Союз ТМА-12М» в марте-сентябре 2014 года к Международной космической станции, второй — на ТПК «Союз МС-08» в марте-октябре 2018 года.

Владимир Болысов — автор ряда изобретений и научных трудов в области проектирования и отработки систем и агрегатов ракетной и ракетно-космической техники. Участник создания и испытаний нескольких межконтинентальных боевых ракетных комплексов, поставленных на боевую службу в РВСН.

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