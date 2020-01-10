Российские космонавты-испытатели «приземлились» в музеи Германа Титова

Как сообщает официальный сайт региона, на встречу прибыли космонавты-испытатели Олег Артемьев и Антон Шкаплеров, а также генерал-лейтенант, изобретатель, военный деятель Владимир Болысов.
Пообщаться с ними пригласили школьников и жителей Косихинского района, военнослужащих ракетных и космических войск.
Началась встреча с демонстрации документальных фильмов о космонавтах. После этого гости рассказали интересные истории из своей жизни, предполетных тренировках, космических полетах, ответили на вопросы.
В завершении все желающие могли сфотографироваться с легендарными гостями музея, взять у них автографы.
Кто эти космонавты?
Антон Шкаплеров — 111 космонавт России, участник трех многодневных орбитальных экспедиций общей продолжительностью свыше 533 суток.
Олег Артемьев — 118-й космонавт России, совершил два космических полёта: первый на транспортном пилотируемом корабле «Союз ТМА-12М» в марте-сентябре 2014 года к Международной космической станции, второй — на ТПК «Союз МС-08» в марте-октябре 2018 года.
Владимир Болысов — автор ряда изобретений и научных трудов в области проектирования и отработки систем и агрегатов ракетной и ракетно-космической техники. Участник создания и испытаний нескольких межконтинентальных боевых ракетных комплексов, поставленных на боевую службу в РВСН.