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16 ноября
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Жизнь

Российские космонавты полетят на МКС на американском Crew Dragon

«Роскосмос» и НАСА ведут переговоры о полетах на американском многоразовом пилотируемом космическом корабле Crew Dragon. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сайт Space flight now.

Запуск космического шатла.
Запуск космического шатла.
NASA. www.nasa.gov

Российский космонавт может полететь на МКС на американском корабле Crew Dragon. Ожидается, что это произойдет следующим летом, заявила руководитель директората пилотируемых полетов НАСА Кэти Лудерс.

НАСА и «Роскосмос» обсуждают бартерную схему, согласно которой американцы продолжат летать на «Союзах» в обмен на места для российских космонавтов на американских кораблях.

НАСА уже представило рабочее соглашение на утверждение в Госдеп. Вашингтон ждет ответного слова от Москвы.

С 2006 года США приобрели у России 72 места в кораблях «Союз» за четыре млрд долларов. В октябре «Союз МС-17» доставил с МКС на Землю американку Кэтлин Рубинс. Это было их последнее выкупленное место на российских кораблях.

Напомним, 16 ноября Crew Dragon Илона Маска с экипажем из четырех человек отправился на МКС.

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