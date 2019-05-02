Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 мая 9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Российские 100 рублей признали одной из красивейших купюр мира

Жюри Международного банкнотного общества назвало лидеров конкурса на самую красивую купюру в 2018 году, пишет Znak. Победителем стала банкнота в 10 канадских долларов.

Памятные банкноты 100 рублей к Чемпионату России по футболу
Памятные банкноты 100 рублей к Чемпионату России по футболу
Центральный банк РФ/ cbr.ru

В 2018 году в мире выпустили более 150 новых банкнот, но лишь 10% из них имели новый дизайн. Канадские десятидолларовые банкноты лидировали практически с самого начала голосования.

За ними следовали швейцарские 200 франков, норвежские 500 крон и российские 100 рублей.

Напомним, 22 мая 2018 года Банк России начал выпуск памятной банкноты номиналом 100 рублей к Чемпионату мира по футболу.

На памятной банкноте изображен мальчик с мячом, который мечтает повторить подвиг изображенного на купюре Льва Яшина. На обратной стороне — летящий футбольный мяч, символизирующий земной шар, на котором выделяется контур России. Ниже перечислены города, где летом пройдут матчи ЧМ-2018.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость