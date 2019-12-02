Российские санатории впервые вышли на мировой уровень

Колоссальный прорыв в индустрии оздоровительного туризма! Теперь в России появились здравницы, которые полностью соответствуют мировым критериям сервиса, качества и безопасности!

Сертификат EuropeSpa Фото: cанаторий «Россия»

Делегация аудиторов из «EUROPESPA» побывала в Белокурихе этим летом. В алтайских санаториях прошла серьезная проверка, состоящая из нескольких сотен критериев: изучались внутренние процессы работы и обслуживания, рассматривалось оснащение кабинетов, оценивалось состояние оборудования и эффективность методик. Среди специалистов были международный аудитор «ЕвроСПА» Теодор Штофира из Чехии и эксперты из Национальной курортной ассоциации — Наталья Пронина, генеральный директор НКА, Елена Нестерова и Светлана Герасимова.

И только на днях, 20 ноября, на конференции «Europian Health. Prevention Day» в Висбадене, куда прибыли представители из Белокурихи, были оглашены результаты сертификации. В частности, обладателем сертификата стал санаторий «Россия», который проходил проверку самым первым в нашей стране. Это является прямым подтверждением того, что здесь гостю будут оказаны услуги в соответствии со всеми европейскими стандартами.

Тем не менее, если вы занимаетесь поиском санатория для своего отдыха и лечения, не забудьте изучить мнение реальных гостей, а не только его «послужной список». Санаторий «Россия», о котором речь шла выше, уже много лет держит высокую оценку по отзывам отдыхающих и всегда стремится ответить им взаимностью — внимательным отношением персонала, достойным отдыхом, оздоровлением и лечением, новыми акциями и предложениями. Сейчас здесь действует четыре предложения для гостей:

возможность получить на 15% больше процедур по санаторно-курортным путевкам;

безлимитное посещение бассейна с термальным комплексом и тренажерного зала;

снижение цены на 10% на санаторно-курортные и оздоровительные путевки для гостей пенсионного возраста;

и особое предложение для горнолыжников и сноубордистов: весь сезон 2019−2020 пользование горнолыжной трассой с бугельным подъемником — в подарок!

Получить лечение и отдых по мировым стандартам, не покидая пределы страны — это теперь возможно!

Справка:

«EUROPESPA» («ЕвроСпа») — это международная система качества, безопасности и сервиса, существующая с 2006 года. Инициатива создания принадлежит Европейской курортной ассоциации (ESPA. Сертификат «EuropeSpa» подтверждает высокий уровень качества оказываемых услуг.

Предложение действительно на момент публикации.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-22-01-004910 от 30 марта 2018 г.

Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности № ЛО-22−02−001886 от 13 апреля 2018 г.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

18+