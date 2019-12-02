Российские санатории впервые вышли на мировой уровень

Делегация аудиторов из «EUROPESPA» побывала в Белокурихе этим летом. В алтайских санаториях прошла серьезная проверка, состоящая из нескольких сотен критериев: изучались внутренние процессы работы и обслуживания, рассматривалось оснащение кабинетов, оценивалось состояние оборудования и эффективность методик. Среди специалистов были международный аудитор «ЕвроСПА» Теодор Штофира из Чехии и эксперты из Национальной курортной ассоциации — Наталья Пронина, генеральный директор НКА, Елена Нестерова и Светлана Герасимова.
И только на днях, 20 ноября, на конференции «Europian Health. Prevention Day» в Висбадене, куда прибыли представители из Белокурихи, были оглашены результаты сертификации. В частности, обладателем сертификата стал санаторий «Россия», который проходил проверку самым первым в нашей стране. Это является прямым подтверждением того, что здесь гостю будут оказаны услуги в соответствии со всеми европейскими стандартами.
Тем не менее, если вы занимаетесь поиском санатория для своего отдыха и лечения, не забудьте изучить мнение реальных гостей, а не только его «послужной список». Санаторий «Россия», о котором речь шла выше, уже много лет держит высокую оценку по отзывам отдыхающих и всегда стремится ответить им взаимностью — внимательным отношением персонала, достойным отдыхом, оздоровлением и лечением, новыми акциями и предложениями. Сейчас здесь действует четыре предложения для гостей:
- возможность получить на 15% больше процедур по санаторно-курортным путевкам;
- безлимитное посещение бассейна с термальным комплексом и тренажерного зала;
- снижение цены на 10% на санаторно-курортные и оздоровительные путевки для гостей пенсионного возраста;
- и особое предложение для горнолыжников и сноубордистов: весь сезон 2019−2020 пользование горнолыжной трассой с бугельным подъемником — в подарок!
Получить лечение и отдых по мировым стандартам, не покидая пределы страны — это теперь возможно!
Справка:
«EUROPESPA» («ЕвроСпа») — это международная система качества, безопасности и сервиса, существующая с 2006 года. Инициатива создания принадлежит Европейской курортной ассоциации (ESPA. Сертификат «EuropeSpa» подтверждает высокий уровень качества оказываемых услуг.
Предложение действительно на момент публикации.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-22-01-004910 от 30 марта 2018 г.
Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности № ЛО-22−02−001886 от 13 апреля 2018 г.
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