Российские специалисты не смогли связаться с единственым космическим телескопом

Советник гендиректора Роскосмоса по науке Александр Блошенко рассказал, что ученым не удалось установить связь с космическим аппаратом «Спектр-Р», сообщает ТАСС .

Блошенко отметил, что программа связи с комическим аппаратом в данный момент закончена.

14 января космический аппарат снова попадет в зону радиовещания, поэтому ученые повторят сеанс связи.

Радиация

Причиной сбоя «Спектра-Р» могла стать космическая радиация, сообщил агентству в космической отрасли. По словам собеседника агентства, специалисты предполагают, что на работоспособность устройства повлияла доза радиации, накопившаяся в электронике за почти 8 лет.

Над устранением неполадок на спутнике работают специалисты главной оперативной группы управления космическими аппаратами.

Перезагрузка

Собеседник уточнил, что для решения таких проблем, как на «Спектре», применяются два метода: «мягкий» предполагает перезагрузку программного обеспечения, «жесткий» — перезагрузку с отключением питания спутника.

«Радиоастрон» — единственный российский космический телескоп, срок его работы превышен более чем в два раза.

Проект

«Радиоастрон» (RadioAstron) — международный космический проект с ведущим российским участием по проведению фундаментальных астрофизических исследований в радиодиапазоне электромагнитного спектра с помощью космического радиотелескопа (КРТ), смонтированного на российском космическом аппарате (КА) «Спектр-Р».