Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 марта -1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Российские ученые к 8 Марта вывели новый сорт орхидеи. Предложили назвать «желемыш»

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков рассказал про новую орхидею, когда поздравлял женщин с 8 марта.

Орхидея. Новый сорт.
Орхидея. Новый сорт.
кадр из видео.

Фальков записал поздравительное видео в оранжерее ботанического сада РАН.

«Подобно цветам вы наполняете нашу жизнь красотой. Каждый день вы дарите приятные эмоции и радость всем, кто вас окружает», — обратился министр к женщинам.

Он подчеркнул, что в качестве подарка для милых дам российские ученые вывели новый сорт орхидеи: «Впечатляющий внешний вид и чарующий аромат».

Однако, добавил Фальков, у нового сорта орхидеи до сих пор нет названия. Выбрать имя предложили всем россиянам.

«Как ученым назвать этот прекрасный цветок? Оставляйте свои предложения в комментариях. Сотрудники оранжереи ботанического сада РАН вместе с Минобрнауки России выберут 10 лучших предложений», — говорится в сообщении министерства.

14 марта с помощью онлайн-голосования выберут лучшее имя для цветка.

Судя по комментариям, побеждает название «желемыш» — так в российском сегменте интернета называют выдуманное ради шутки растение, обладающее невероятным общеукрепляющим действием.

Также орхидею предложили назвать «россияночка», «красавица», «любимка», «марсианка», «марта», «кармен» и «корал».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость