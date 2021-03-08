Российские ученые к 8 Марта вывели новый сорт орхидеи. Предложили назвать «желемыш»

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков рассказал про новую орхидею, когда поздравлял женщин с 8 марта.

Фальков записал поздравительное видео в оранжерее ботанического сада РАН.

«Подобно цветам вы наполняете нашу жизнь красотой. Каждый день вы дарите приятные эмоции и радость всем, кто вас окружает», — обратился министр к женщинам.

Он подчеркнул, что в качестве подарка для милых дам российские ученые вывели новый сорт орхидеи: «Впечатляющий внешний вид и чарующий аромат».

Однако, добавил Фальков, у нового сорта орхидеи до сих пор нет названия. Выбрать имя предложили всем россиянам.

«Как ученым назвать этот прекрасный цветок? Оставляйте свои предложения в комментариях. Сотрудники оранжереи ботанического сада РАН вместе с Минобрнауки России выберут 10 лучших предложений», — говорится в сообщении министерства.

14 марта с помощью онлайн-голосования выберут лучшее имя для цветка.

Судя по комментариям, побеждает название «желемыш» — так в российском сегменте интернета называют выдуманное ради шутки растение, обладающее невероятным общеукрепляющим действием.

Также орхидею предложили назвать «россияночка», «красавица», «любимка», «марсианка», «марта», «кармен» и «корал».