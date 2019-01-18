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Жизнь
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Российские ученые обнаружили астероид, который может упасть на Землю

Ученые из Петербургского госуниверситета выяснили, что астероид Апофис в 2029 году пройдет около Земли на расстоянии в 10 раз ближе, чем Луна, а в 2068 может упасть на нашу планету. Об этом сообщает РИА Новости.

Астероид в космосе.
Астероид в космосе.
www.nat-geo.ru

В докладе ученых говорится, что сближение астероида с Землей в 2029 году «вызывает значительное рассеяние возможных траекторий, среди них имеются траектории, содержащие сближение в 2051 году. Соответствующие резонансные возвраты содержат множество (порядка сотни) возможных на сегодня соударений Апофиса с Землей, наиболее опасное — в 2068 году».

Астероид Апофис обнаружили в 2004 году. Его размер — 325 метров.

Ранее о возможности столкновения с астероидом в 2068 году предупредили ученые НАСА.

Специалисты лаборатории реактивного движения управления, Гавайского университета и университета Пизы установили, что вероятность столкновения в 2068 году не выше 2,3 на 1 миллион.

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