Российские ученые обнаружили астероид, который может упасть на Землю

В докладе ученых говорится, что сближение астероида с Землей в 2029 году «вызывает значительное рассеяние возможных траекторий, среди них имеются траектории, содержащие сближение в 2051 году. Соответствующие резонансные возвраты содержат множество (порядка сотни) возможных на сегодня соударений Апофиса с Землей, наиболее опасное — в 2068 году».
Астероид Апофис обнаружили в 2004 году. Его размер — 325 метров.
Ранее о возможности столкновения с астероидом в 2068 году предупредили ученые НАСА.
Специалисты лаборатории реактивного движения управления, Гавайского университета и университета Пизы установили, что вероятность столкновения в 2068 году не выше 2,3 на 1 миллион.