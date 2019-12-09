Российские ученые придумали, как запретить подросткам «самоповреждаться»

Влияние соцсетей на возникновения самоповреждающего поведения у подростков исследовали российские ученые и предложили создавать поддерживающий детей контент, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журнал «Консультативная психология и психотерапия».

Как поясняют ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ), самоповреждающее поведение (СП) — это нанесение себе порезов, ожогов и т.д. с целью облегчить эмоциональное состояние. Они связывают СП с тревогой, депрессией и личностными расстройствами.

Согласно результатам исследований, от 10 до 14% старшеклассников и студентов указали на один случай СП в своей жизни. При этом, как отмечается, опасность заключается в том, что такая тематика еще и широко обсуждается в соцсетях.

«Вероятность нормализации и героизации самоповреждений, их контагиозность и ореол избранности, который нередко присутствует в закрытых сообществах, посвященных данной проблеме, могут усиливать эмоциональные и личностные проблемы пользователей, вызывать и поддерживать интерес к самоповреждениям и другим формам саморазрушающего поведения», — рассказала профессор кафедры клинической психологии и психотерапии МГППУ Наталия Польская.

Как подчеркнула Польская, сегодня в России вместо привлечения внимания к решению проблемы происходит гламуризация СП как особого образа жизни.

По мнению специалистов, для психологической помощи подросткам с СП можно эффективно использовать позитивный потенциал онлайн-общения. К примеру, создать поддерживающий контент, который подобно «червю» сможет интегрироваться в существующий онлайн-дискурс о самоповреждении и незаметно трансформировать его изнутри.

«Это должны быть сильные альтернативы, которые смогут расширить понимание подростками собственных потребностей и интересов. И эти альтернативы должны оказаться более значимыми и воодушевляющими, чем дискурс саморазрушения», — пояснила Польская.

По ее мнению, для решения этой задачи требуется постоянное присутствие в сетевых сообществах специалистов, которые смогут претворить новую методологию в жизнь.