Российская чиновница предложила отпустить пациентов психинтернатов по домам

До 45% проживающих в психоневрологических интернатах в России могут быть отпущены домой. Это произойдет по итогам индивидуального обследования, которое проведут в каждом таком учреждении, сообщает РГ.

«Мы хотим провести в каждом субъекте Российской Федерации с привлечением врачей-психиатров, социальных работников и органов исполнительной власти индивидуального обследования каждого гражданина, проживающего в психоневрологическом интернате», — приводит издание слова вице-премьера правительства Татьяны Голиковой.

Чиновница уточнила, что цель такого исследования — оценить состояние пациентов и рассмотреть возможность применить иные формы работы с ними. В частности, это так называемое сопровождаемое проживание и проживание в замещающих семьях на дому. По ее словам, на такой анализ уйдет около четырех месяцев.

По официальным данным, на 1 марта в России насчитывается 155 157 подопечных ПНИ. При этом в Роструде называют 112 157 из них недееспособными.