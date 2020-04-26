Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 апреля 15°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Никто, кроме них. Российские военные первые в мире десантировались с высоты 10 км в Арктике

Российские десантники первыми в истории прыгнули с высоты 10 тыс. метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа, рассказали в минобороны РФ.

Российские военные. ВДВ.
Российские военные. ВДВ.
function.mil.ru

Военные совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76. Они использовали парашютные системы специального назначения нового поколения, кислородное и навигационное оборудование и другое снаряжение.

«Сегодня, впервые в мировой истории мы провели групповое десантирование личного состава на парашютных системах специального назначения в арктических условиях с высоты 10 000 метров с использованием кислородного оборудования и последующим выполнением учебно-боевых задач. Такого до нас еще никто не делал» — сообщил заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

Подобные учения собираются проводить ежегодно, в разных районах Арктики, различным составом привлекаемых участников и в разные периоды обучения.

Вместе с заместителем Министра обороны Российской Федерации за ходом высотного десантирования наблюдал командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость