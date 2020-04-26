Никто, кроме них. Российские военные первые в мире десантировались с высоты 10 км в Арктике

Российские десантники первыми в истории прыгнули с высоты 10 тыс. метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа, рассказали в минобороны РФ.

Военные совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76. Они использовали парашютные системы специального назначения нового поколения, кислородное и навигационное оборудование и другое снаряжение.

«Сегодня, впервые в мировой истории мы провели групповое десантирование личного состава на парашютных системах специального назначения в арктических условиях с высоты 10 000 метров с использованием кислородного оборудования и последующим выполнением учебно-боевых задач. Такого до нас еще никто не делал» — сообщил заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

Подобные учения собираются проводить ежегодно, в разных районах Арктики, различным составом привлекаемых участников и в разные периоды обучения.

Вместе с заместителем Министра обороны Российской Федерации за ходом высотного десантирования наблюдал командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.