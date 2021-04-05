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Жизнь

Российские военные впервые «выжгли» мины СВЧ-пушкой на учениях в Алтайском крае

Ракетчики Барнаульского соединения РВСН на масштабных учениях впервые применили СВЧ-излучение для очистки от взрывных устройств на маршруте боевого патрулирования подвижных пусковых установок комплекса «Ярс».

Машина дистанционного разминирования "Листва".
Машина дистанционного разминирования "Листва".
mil.ru

По сценарию учений, диверсанты заложили около 20 взрывных устройств. СВЧ-пушка машины дистанционного разминирования «Листва» обезвредила все бомбы, в том числе и те, что были в более 50 метрах от дороги.

Мины и фугасы электроника «Листвы» способна обнаружить на дистанции до 100 метров.

«Разминирование минно-взрывных устройств, имеющих электронные компоненты, обеспечивается электромагнитным излучением, создаваемым электромагнитным комплексом в составе сверхвысокочастотной и сверхширокополосной установок», — рассказали в минобороны.

Ранее такую технологию не применяли, пишет РИА Новости.

На учениях ракетчики использовали также противодиверсионные машины «Тайфун-М», машины инженерного обеспечения и маскировки МИОМ, авторазливочные станции АРС-14КМ, с помощью которых создавалась непроницаемая аэрозольная завеса для скрытого перемещения подразделений РВСН.

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