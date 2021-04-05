Российские военные впервые «выжгли» мины СВЧ-пушкой на учениях в Алтайском крае

Ракетчики Барнаульского соединения РВСН на масштабных учениях впервые применили СВЧ-излучение для очистки от взрывных устройств на маршруте боевого патрулирования подвижных пусковых установок комплекса «Ярс».

По сценарию учений, диверсанты заложили около 20 взрывных устройств. СВЧ-пушка машины дистанционного разминирования «Листва» обезвредила все бомбы, в том числе и те, что были в более 50 метрах от дороги.

Мины и фугасы электроника «Листвы» способна обнаружить на дистанции до 100 метров.

«Разминирование минно-взрывных устройств, имеющих электронные компоненты, обеспечивается электромагнитным излучением, создаваемым электромагнитным комплексом в составе сверхвысокочастотной и сверхширокополосной установок», — рассказали в минобороны.

Ранее такую технологию не применяли, пишет РИА Новости.

На учениях ракетчики использовали также противодиверсионные машины «Тайфун-М», машины инженерного обеспечения и маскировки МИОМ, авторазливочные станции АРС-14КМ, с помощью которых создавалась непроницаемая аэрозольная завеса для скрытого перемещения подразделений РВСН.