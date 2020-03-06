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Жизнь

Российские законодатели запретят высаживать из автобусов детей-безбилетников

Котролеры в общественно транспорте смогут требовать у пассажиров паспорта, а детей, у кторых не оказалось денег на проезд запретят высаживать из автобусов. Такие поправки планируется внести «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» и КоАП, пишет «Российская газета».

Общественный транспорт. Автобусы.
Общественный транспорт. Автобусы.
СС0

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже рассмотрела проекты этих поправок.

«Инициативы направлены на устранение существующих пробелов, — говорит председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. — Предлагается установить в законодательстве безусловный запрет на высадку из общественного транспорта детей до 16 лет, не имеющих возможности оплатить билет».

Если несовершеннолетние, не достигшие 16 лет, следуют без взрослых, то ни контролеры, ни водители будут не вправе заставить их выйти из автобуса. Даже если у ребенка нет билета, надо дать ему возможность вернуться домой. Вопросы в таких случаях надо задавать его родителям.

«Известны случаи, когда безбилетных детей высаживали из общественного транспорта в тех случаях, когда их здоровье и даже жизнь оказывались под угрозой», — говорит Владимир Груздев.

Этими же поправками вводятся нормы, наделяющие контролеров в общественном транспорте правом требовать у пассажиров документы, удостоверяющие личность.

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