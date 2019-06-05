Российских правозащитников возмутил приговор женщине, укравшей джинсы в Алтайском крае

Сейчас Анастасия ждет этапирования в колонию из СИЗО № 1. Бийчанка вместе со своей подругой украла в магазине джинсы. Ее признали виновной в краже, совершённой группой лиц по предварительному сговору.

Такое преступление может наказываться штрафом до 200 тысяч рублей или исправительными работами, однако суд принял решение вынести максимально жесткий приговор — пять лет, два месяца лишения свободы в колонии общего режима. Михаил Федотов призвал прокурора края обратить внимание на эту ситуацию.

Михаил Федотов,

председатель Совета по правам человека при Президенте РФ:

У нее двое детей, одному два года, другому 13 лет. Она работает, у нее есть муж, он тоже работает. У них общий доход на семью — порядка 50 тысяч рублей в месяц. То есть вполне средняя благополучная семья. Да, она совершила преступление. Но пять лет, два месяца лишения свободы в колонии общего режима! Посмотрите, там что-то, видимо, требует прокурорского взгляда.

Комиссия по правам человека в Алтайском крае принимает и проверяет жалобы граждан на нарушения их прав. Отдельное внимание правозащитники обращают на работу прокуратуры, полиции, службы исполнения наказаний и судов.