Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 июня 20°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Российских правозащитников возмутил приговор женщине, укравшей джинсы в Алтайском крае

Председатель президентского совета по правам человека Михаил Федотов, находящийся в крае с рабочим визитом, возмутился приговором жительнице Бийска Анастасии Яковлевой, пишут «Вести. Алтай».

Учения в алтайской колонии.
Учения в алтайской колонии.
Алексей Горновых

Сейчас Анастасия ждет этапирования в колонию из СИЗО № 1. Бийчанка вместе со своей подругой украла в магазине джинсы. Ее признали виновной в краже, совершённой группой лиц по предварительному сговору.

Такое преступление может наказываться штрафом до 200 тысяч рублей или исправительными работами, однако суд принял решение вынести максимально жесткий приговор — пять лет, два месяца лишения свободы в колонии общего режима. Михаил Федотов призвал прокурора края обратить внимание на эту ситуацию.

Михаил Федотов,
председатель Совета по правам человека при Президенте РФ:

У нее двое детей, одному два года, другому 13 лет. Она работает, у нее есть муж, он тоже работает. У них общий доход на семью — порядка 50 тысяч рублей в месяц. То есть вполне средняя благополучная семья. Да, она совершила преступление. Но пять лет, два месяца лишения свободы в колонии общего режима! Посмотрите, там что-то, видимо, требует прокурорского взгляда.

Комиссия по правам человека в Алтайском крае принимает и проверяет жалобы граждан на нарушения их прав. Отдельное внимание правозащитники обращают на работу прокуратуры, полиции, службы исполнения наказаний и судов.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость