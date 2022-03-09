Российским магазинам может не хватить чековой ленты из-за санкций. Придется покупать в Китае

В России ретейлеры могут столкнуться с нехваткой чековой ленты, поскольку она сильно подорожала и начала исчезать у поставщиков, пишут « Ведомости ».

Как пояснил гендиректор компании-производителя чековых лент «Севит групп» Виталий Синатов, проблема возникла из-за прекращения поставок сырья, роста курсов валют и нарушения логистической цепочки из-за санкций против России.

Гендиректор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов отметил, что запасы чековой ленты закончились у двух из четырех поставщиков, а перспективы дальнейших отгрузок непонятны.

«Чековая лента подорожала в 3,6 раза, до 250 рублей за рулон. Текущих запасов в „Ригле“ хватит на один квартал, за этот период аптеки только Московского региона расходуют около 45 тыс. рулонов. Если же сохранится ажиотажный спрос и выручка будет превышать обычные для этого периода значения, запасы закончатся раньше», — подчеркнул Филиппов.

С такой же проблемой столкнулась и другая аптечная сеть: лента существенно подорожала, а основной поставщик не может отгрузить ее в достаточном объеме. Компания нашла альтернативу, но чековой ленты хватит лишь на три месяца.

Собеседники издания прорабатывают варианты альтернативных поставок, в том числе из Китая. Кроме того, для экономии ленты могут сократить объем печати дополнительной информации на чеках.

По прогнозам экспертов, бизнес столкнется с серьезным дефицитом чековой ленты уже в апреле.

Кассовый аппарат. Анна Зайкова

Большую часть поставок термобумаги обеспечивала Германия — 60−70%.

«Теперь из двух немецких поставщиков сырья — Koehler и Mitsubishi Paper Mills — остался только последний, но и он урезал отгрузку вдвое», — пишет издание.

Южнокорейская Hansol Paper и финская Jujo Thermal Kauttua также прекратили отгрузки термобумаги. Китайская Henan продолжает поставлять сырье, но уже не в тех объемах, как ранее, а доставка занимает около двух месяцев.

Синатов отметил, что с учетом роста цен на грузоперевозки из Китая на 50−70% эти расходы также будут заложены в стоимость чековой бумаги. Причем в 2021 году перевозка контейнера стоила €3,5 тыс., а последний раз его компания доставляла сырье уже за €14 тыс.

В Минпромторге изданию пояснили, что в России есть несколько производителей чековой ленты, которые перешли на узкий сегмент производства с небольшими объемами. За рубежом потребление чековой ленты снижается, поскольку переходят на электронные чеки.