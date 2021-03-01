Российским пенсионерам затруднят доступ к онлайн-казино

Решение, вступающее в силу 27 апреля, направлено на «минимизацию риска сомнительных денежных переводов».

«Зарубежные электронные кошельки, как правило, используют онлайн-казино, букмекеры и другие игроки „серого рынка“», — отмечает издание.

При этом расширится круг организаций, которые обязаны принимать к оплате карты «Мир». Напомним, с 1 марта в список включат магазины с выручкой более 30 млн рублей в год.

Стоит отметить, что карты «Мир» охватывают в первую очередь социальную сферу. На эту платежную систему переведены бюджетники, военнослужащие и другие получатели зарплат и социальных выплат, в том числе и пенсионеры.