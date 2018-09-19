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19 сентября
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Российским силовикам и чиновникам дадут рации вместо телефонов

К 2024 году в России планируют запустить специальную сотовую сеть, которая будет отличаться высокой скоростью передачи информации, пишут «Ведомости».

Регулировщики. ДПС. Полиция.
Регулировщики. ДПС. Полиция.
мвд.рф

Сеть будет работать по специальной технологии LTE-450, которая позволяет управлять приоритетами для различных групп пользователей. Абонентские устройства будут работать в режиме рации (push-to-talk), а также передавать видео.

Сеть должна отличаться высокими скоростями и малыми задержками передачи данных. А для обеспечения устойчивого покрытия в этом стандарте достаточно минимального количества базовых станций.

Собеседник «Дождя» полагает, что сеть используют для государственных структур. Как следует из предварительных подсчетов одного из профильных ведомств, стоимость создания LTE-сети может достигнуть около 73,4 миллиарда рублей.

Эксперты полагают, что оператором сети может стать Tele2, в распоряжении которой есть соответствующие технологии и частоты.

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