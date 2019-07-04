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4 июля
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Жизнь

Российским женщинам разрешат уйти в дальнобойщицы

Минтруд РФ предложил сократить список запрещенных для женщин профессий. С 2021 года россиянки смогут стать дальнобойщиками, боцманами и машинистами электропоездов, сообщает РБК.

Автомобили в Барнауле. Грузовики.
Автомобили в Барнауле. Грузовики.
Анна Зайкова

Новый документ заменит утвержденный правительством почти 20 лет назад список из 456 видов работ, официально недоступных для женщин. 18 июня ведомство направило документ на рассмотрение трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Всего в новом перечне 98 видов работ и должностей, на которых ограничивается применение труда женщин.

Действие обновленного перечня будет распространяться на работниц, условия труда которых отнесены к вредному и опасному классу. Если опасности нет, то работодатель вправе применять труд женщин без ограничений на любой работе.

Какие профессии разрешат для женщин

  • водитель автомобиля грузоподъемностью свыше 2,5 т;
  • член палубной команды (боцман, шкипер и матрос) судов всех видов флота;
  • парашютист;
  • машинист электропоезда;
  • слесарь по ремонту автомобилей;
  • рыбак прибрежного лова, занятый на ручной тяге закидных неводов и подледном лове рыбы на закидных неводах;
  • тракторист-машинист сельскохозяйственного производства и другие.

Также минтруд определил 21 блок производств, работ и должностей, на которых будет ограничен труд женщин. Среди них, к примеру, большой блок «Химические производства», в частности производство и применение ртути, фосфора, хлора, йода, морфина.

По-прежнему сохранится ограничение на открытые горные работы, а также работы на поверхности шахт и рудников, строительство метро, тоннелей и подземных сооружений спецназначения.

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