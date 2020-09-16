Российский богач оплатит поиски жизни на Венере

Фонд Breakthrough Initiatives российского бизнесмена Юрия Мильнера профинансирует исследование атмосферы Венеры. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на сайт фонда.

Группа, работу которой будет финансировать фонд Юрия Мильнера, будет состоять из физиков, астрономов, химиков и инженеров. Ее возглавит профессор планетологии Массачусетского технологического института Сара Сигер.

Ученые будут искать научные обоснования возможности жизни на планете.

Как подчеркивается в пресс-релизе фонда, решение о создании такой группы было принято после сообщений об обнаружении на Венере фосфина.

Об этом стало известно 14 сентября — соответствующее открытие сделала команда ученых из США и Великобритании. Это открытие может свидетельствовать о наличии там жизни, так как фосфин на планетах с твердым ядром может образовываться только в результате деятельности живых организмов.

В «Роскосмосе» заявили, что такие открытия, сделанные дистанционно, не будут считаться объективными доказательствами наличия жизни на планете, пишет «Медуза». Чтобы данные были достоверными, подчеркнули источники издания, их нужно получить при контактных исследованиях.

Ближайшая миссия на планету «Венера-Д» запланирована на конец 2020-х годов. Она задумывалась как российско-американская, однако 15 сентября «Роскосмос» объявил, что будет реализовывать миссию «в качестве независимого национального проекта без широкого привлечения международной кооперации».

Позже в госкорпорации уточнили, что не отказываются от сотрудничества с США полностью.