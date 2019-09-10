Российский брокер забыл в кафе Дубая сумку с 53 тыс. долларов

Помимо наличных, в сумке находилась чековая книжка, два чека на суммы 136 тыс. долларов и 1,7 тыс. долларов.
Инцидент произошел в торговом центре Dubai Mall. Работающая в кафе гражданка Филиппин хотела вернуть забытую вещь владельцу, но не знала, кто именно оставил сумку. Женщина сообщила о находке в полицию, пишет «РГ».
Сотрудники правоохранительных органов нашли невнимательного гражданина. Им оказался российский брокер.
Он не заметил пропажи до тех пор, пока с ним не связалась полиция.
Инцидент произошел в апреле, однако известно о нем стало только сейчас, когда полиция Дубая решила официально поблагодарить сотрудницу кофейни и предала этот случай широкой огласке, сообщает РИА Новости.