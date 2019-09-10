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Жизнь

Российский брокер забыл в кафе Дубая сумку с 53 тыс. долларов

Сотрудница кафе в Дубае (ОАЭ) нашла сумку, в которой находились 53 тыс. долларов, чековая книжка и личные документы, пишет Gulf News.

Дубай.
Дубай.
Олег Артемьев, websta.me/n/olegmks

Помимо наличных, в сумке находилась чековая книжка, два чека на суммы 136 тыс. долларов и 1,7 тыс. долларов.

Инцидент произошел в торговом центре Dubai Mall. Работающая в кафе гражданка Филиппин хотела вернуть забытую вещь владельцу, но не знала, кто именно оставил сумку. Женщина сообщила о находке в полицию, пишет «РГ».

Сотрудники правоохранительных органов нашли невнимательного гражданина. Им оказался российский брокер.

Он не заметил пропажи до тех пор, пока с ним не связалась полиция.

Инцидент произошел в апреле, однако известно о нем стало только сейчас, когда полиция Дубая решила официально поблагодарить сотрудницу кофейни и предала этот случай широкой огласке, сообщает РИА Новости.

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