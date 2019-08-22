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23 августа
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Жизнь

Российский дальнобойщик 17 часов вёз в клинику раненого котёнка

Дальнобойщик из Саратова Александр Ермолаев проехал 800 километров, чтобы спасти жизнь раненому котенку. Историю чудесного спасения рассказало издание Ufa1.ru.

Спасенный кот.
Спасенный кот.
Центр реабилитации животных

Александр Ермолаев ехал по трассе М5 в Башкирии из Ростова-на-Дону в Екатеринбург, и заметил на дороге сбитого котенка. «Шел дождь, он, бедолага, сползал с дороги весь мокрый. Тогда я развернулся на ближайшем перекрестке, поехал назад. Торопился, потому что он мог бы уползти в кусты, там же кювет глубокий», — вспоминает Ермолаев.

Мужчина подошел к котенку, который лежал головой в траве и не шевелился. «Как только я дотронулся до него, он глаза открыл и у него слезы потекли — я такое в первый раз в жизни увидел», — рассказывает Александр. Осмотрев котенка, он обнаружил, что у того сломана лапа и местами содрана шкура. Мужчина решил взять его с собой.

Котенка Александр положил на коврик пассажирского сиденья, включил печку, чтобы тот отогрелся, и отправился в ближайшую клинику, где согласились помочь — в Екатеринбург. Дорога заняла 17 часов.

Спасти котенка удалось, но ему пришлось ампутировать лапу. Зато в реабилитационном центре ему дали кличку — Липтон. Ермолаев планирует забрать Липтона жить к себе.

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