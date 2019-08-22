Российский дальнобойщик 17 часов вёз в клинику раненого котёнка

Александр Ермолаев ехал по трассе М5 в Башкирии из Ростова-на-Дону в Екатеринбург, и заметил на дороге сбитого котенка. «Шел дождь, он, бедолага, сползал с дороги весь мокрый. Тогда я развернулся на ближайшем перекрестке, поехал назад. Торопился, потому что он мог бы уползти в кусты, там же кювет глубокий», — вспоминает Ермолаев.

Мужчина подошел к котенку, который лежал головой в траве и не шевелился. «Как только я дотронулся до него, он глаза открыл и у него слезы потекли — я такое в первый раз в жизни увидел», — рассказывает Александр. Осмотрев котенка, он обнаружил, что у того сломана лапа и местами содрана шкура. Мужчина решил взять его с собой.

Котенка Александр положил на коврик пассажирского сиденья, включил печку, чтобы тот отогрелся, и отправился в ближайшую клинику, где согласились помочь — в Екатеринбург. Дорога заняла 17 часов.

Спасти котенка удалось, но ему пришлось ампутировать лапу. Зато в реабилитационном центре ему дали кличку — Липтон. Ермолаев планирует забрать Липтона жить к себе.