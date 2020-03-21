Российский депутат сравнила советские квартиры с «помойкой»

Стебенкова сделала репост видео, на котором была показана квартира с интерьером времен СССР. Политик прокомментировала ролик: «Вот так мы жили при коммунистах. Снова хотим в эту помойку?»

Вот так мы жили при коммунистах. Снова хотим в эту помойку? https://t.co/tN5UoLwS0x — Стебенкова Людмила (@Stebenkova_LV) March 20, 2020

В беседе с «Газета.ру» Стебенкова пояснила, что хотела обратить внимание на нищету, в которой жили советские граждане.

«Мы имели очень плохой быт. Я уж не буду говорить о том, что в магазинах либо не было ничего, либо было, но ужасного качества. Тогда можно было купить на зарплату врача 50 килограммов мяса, а сегодня на зарплату врача можно купить в пять раз больше», — сказала она.

Политик добавила, что сейчас люди живут гораздо лучше.