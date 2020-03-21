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Жизнь

Российский депутат сравнила советские квартиры с «помойкой»

Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова раскритиковала быт советских людей. Об этом политик написала в Twitter, сообщают РИА Новости.

Людмила Стебенкова.
Людмила Стебенкова.
Скриншот с видео на канале "Людмила Стебенкова" в youtube.com.

Стебенкова сделала репост видео, на котором была показана квартира с интерьером времен СССР. Политик прокомментировала ролик: «Вот так мы жили при коммунистах. Снова хотим в эту помойку?»

В беседе с «Газета.ру» Стебенкова пояснила, что хотела обратить внимание на нищету, в которой жили советские граждане.

«Мы имели очень плохой быт. Я уж не буду говорить о том, что в магазинах либо не было ничего, либо было, но ужасного качества. Тогда можно было купить на зарплату врача 50 килограммов мяса, а сегодня на зарплату врача можно купить в пять раз больше», — сказала она.

Политик добавила, что сейчас люди живут гораздо лучше.

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