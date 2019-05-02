Российский депутат украл невесту

Похищенная оказалась бывшим главным врачом Малгобекской центральной районной больницы, рассказал источник.
Инцидент вызвал широкий резонанс в регионе, так как депутаты парламента сами не раз выступали за ужесточение наказания за похищение невест, а также требовали полного искоренения древнего кавказского обычая.
Сообщается, что ситуацию урегулировали старейшины республики. Было принято решение сыграть свадьбу, но за свой поступок депутату придется заплатить штраф в 200 тысяч рублей в пользу малоимущих в центральной мечети. Пособники жениха выплатят по 100 тысяч рублей.
В апреле 2017 года ингушский парламент внес в Госдуму законопроект, предусматривающий наказание до трех лет принудительных работ либо лишение на тот же срок свободы за «похищение человека с целью вступления в брак».
Исторически в России обычай похищения невесты был прежде всего распространён на Кавказе. Ещё до революции этот обычай стал преследоваться в уголовном порядке. В советские времена он подпадал под статью «Преступления, составляющие пережитки местных обычаев».
Осенью 2010 года Рамзан Кадыров заявил, что искоренит навсегда из жизни общества в Чечне похищение девушек. При этом, до этого особенно активно похищались девушки в возрасте 13—15 лет.