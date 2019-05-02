Российский депутат украл невесту

Депутат Народного собрания Ингушетии, член «Единой России» украл женщину, чтобы на ней жениться, пишет «Интерфакс». Теперь народный избранник попадет под санкции.

Похищенная оказалась бывшим главным врачом Малгобекской центральной районной больницы, рассказал источник.

Инцидент вызвал широкий резонанс в регионе, так как депутаты парламента сами не раз выступали за ужесточение наказания за похищение невест, а также требовали полного искоренения древнего кавказского обычая.

Сообщается, что ситуацию урегулировали старейшины республики. Было принято решение сыграть свадьбу, но за свой поступок депутату придется заплатить штраф в 200 тысяч рублей в пользу малоимущих в центральной мечети. Пособники жениха выплатят по 100 тысяч рублей.

В апреле 2017 года ингушский парламент внес в Госдуму законопроект, предусматривающий наказание до трех лет принудительных работ либо лишение на тот же срок свободы за «похищение человека с целью вступления в брак».

Исторически в России обычай похищения невесты был прежде всего распространён на Кавказе. Ещё до революции этот обычай стал преследоваться в уголовном порядке. В советские времена он подпадал под статью «Преступления, составляющие пережитки местных обычаев».

Осенью 2010 года Рамзан Кадыров заявил, что искоренит навсегда из жизни общества в Чечне похищение девушек. При этом, до этого особенно активно похищались девушки в возрасте 13—15 лет.