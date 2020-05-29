Российский детский омбудсмен родила седьмого ребенка

В пресс-службе детского омбудсмена уточнили РИА Новости, что на свет появился мальчик.
Ее муж — Алексей Кузнецов — священник, окончил духовную семинарию, имеет два высших образования (техническое и педагогическое), а также ученую степень кандидата технических наук.
У них шестеро старших детей — дочки Мария и Дарья, сыновья — Иван, Николай, Тимофей и Лев, пишет bfm.ru.
«В нашей семье теперь семеро детей, пятеро сыновей, а у моих родителей теперь 10 внуков. И это моя очень простая арифметика счастья», — написала Кузнецова в соцсети.
Как назвали новорожденного, Кузнецова не написала.