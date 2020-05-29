Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 мая 18°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Российский детский омбудсмен родила седьмого ребенка

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова родила седьмого ребенка, сообщает «Интерфакс».

Анна Кузнецова.
Анна Кузнецова.
Анна Кузнецова в vk.com

В пресс-службе детского омбудсмена уточнили РИА Новости, что на свет появился мальчик.

Ее муж — Алексей Кузнецов — священник, окончил духовную семинарию, имеет два высших образования (техническое и педагогическое), а также ученую степень кандидата технических наук.

У них шестеро старших детей — дочки Мария и Дарья, сыновья — Иван, Николай, Тимофей и Лев, пишет bfm.ru.

«В нашей семье теперь семеро детей, пятеро сыновей, а у моих родителей теперь 10 внуков. И это моя очень простая арифметика счастья», — написала Кузнецова в соцсети.

Как назвали новорожденного, Кузнецова не написала.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость