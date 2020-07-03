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Жизнь

Российский экс-чиновник продал четыре истребителя МиГ-31 по 153 рубля

Бывший нижегородский чиновник Андрей Силяков продал из Росрезерва четыре российских истребителя МиГ-31 по 153 рубля за штуку, сообщает «КП-Нижний Новгород».

Морская авиация. МиГ-31.
Морская авиация. МиГ-31.
vk.com/mil

Силяков занимал должность начальника отдела в одном из подразделений Росрезерва, рассказал представитель Генпрокуратуры в Приволжском федеральном округе (ПФО) Виктор Латин.

«В 2007 году проводилась масштабная распродажа деталей из государственных запасов. На продажу были выставлены листы железа, металлические пруты — всего несколько страниц различных наименований. Фигурировали в этом перечне и четыре детали с замысловатым названием „монтажный узел 306−002“, „монтажный узел 306−003“ и так далее. То, что на самом деле под этим названием скрываются боевые истребители Миг-31, знал только Силяков», — подчеркнул прокурор.

Действовал чиновник по отработанной схеме — сначала продал истребители фирме своего друга, а затем самолеты перепродали уже по рыночной цене.

Ущерб государству составил свыше 1 млрд рублей. Силяков получил немалую часть этих денег — в ходе обысков у него дома обнаружили записи со схемами обналичивания.

После этого чиновник скрылся и пропал на 9 лет. В 2020 году он вернулся в Россию, где его задержали, сейчас он находится в СИЗО.

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