28 ноября
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Жизнь

Российский фильм о Черном пауке получил главный приз в Италии

В Италии состоялся фестиваль спортивного кино.

Чемпионат мира по футболу.
Чемпионат мира по футболу.
СС0

Главный приз получила картина «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», указывает Газета.Ru.

Фильм снял Василий Чигинский. Премьера картины в России состоялась в 2019 году. Фильм рассказывает о жизни одного из лучших вратарей в истории.

Черный паук, как называли Яшина, в 1963 году стал первым вратарем, получившим «Золотой мяч». Олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года. Он играл главную роль на чемпионатах мира 1958, 1962, 1966 и 1970 годов.

Включен в команду мечты чемпионата мира по футболу 2002 года.

Ранее в Барнауле при поддержке москвичей открыли филиал академии футбола имени легендарного Льва Яшина. Филиалы академии "Динамо" до этого были открыты в Воронеже, в Махачкале и Владивостоке. Теперь он есть и на Алтае.

В клубе не скрывают: филиал академии футбола — это возможность получить солидные средства на развитие детского спорта.

Денежная купюра

22 мая 2018 года Банк России начал выпуск памятной банкноты номиналом 100 рублей к Чемпионату мира по футболу.

На памятной банкноте изображен мальчик с мячом, который мечтает повторить подвиг изображенного на купюре Льва Яшина. На обратной стороне — летящий футбольный мяч, символизирующий земной шар,на котором выделяется контур России. Ниже перечислены города, где летом пройдут матчи ЧМ-2018.

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