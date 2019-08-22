Российский флаг: как появился и каким мог быть

22 августа в России празднуют День государственного флага. Своим возникновением он обязан Петру I, однако стать официальным ему удалось только во времена Российской Федерации. О том как появился триколор — в материале altapress.ru.

22 августа 1991 года власти РСФСР приняли бело-сине-красный флаг в качестве национального. Спустя несколько лет, в 1994 году, и уже в Российской Федерации, появился праздник — День государственного флага России. Его мы и отмечаем до сих пор.

Виновник торжества представляет собой прямоугольное полотнище из трёх равновеликих горизонтальных полос: верхней — белого, средней — синего и нижней — красного цвета. Отношение длины флага к его ширине 2:3, сообщают на сайте Кремля.

Создатель флага

Создателем флага по праву считается Петр I, пишет «Комсомольская правда». Именно он в 1705 году постановил, что все торговые суда, а в дальнейшем и военные, должны плавать только с бело-сине-красным флагом. Поэтому возникновение триколора действительно тесно связывают с флотской культурой.

На суше такой триколор начали применять чуть позже, с целью обозначения географических открытий.

А вот почему для флага выбрали именно эти цвета — вопрос остается открытым. По одной из версий их правитель подглядел у Голландии. Там он какое то время учился кораблестроению. Их флаг состоит из тех же цветов, расставленных в другом порядке. Однако до 1896 года флаг так и не становился государственным. К тому же, до этого времени он был не единственным.

Два триколора Российской Империи

В Российской империи успел появиться еще один триколор, пишут «Аргументы и факты». Указом Александра II в 1865 году появился флаг с черной, желтой и белой полосами. Цвета эти объявили «государственными» в Императорской России. Однако такой флаг разрешали использовать только государственным учреждениям. Остальные все также пользовались традиционными бело-сине-красными.

Самолеты. СС0

Возможно, если бы Александр III в 1883 году не вернул привычному триколору приоритет, сейчас российский флаг был бы другим. Хотя сам черно-желто-белый запретил только Николай II, в 1896 году. Он же приказал считать единственным государственным именно бело-сине-красный.

После Февральской революции 1917 года привычные флаг и герб убрали, а после Октябрьской революции, в том же году, заменили на красное знамя. Оно просуществовало до августа 1991 года.

Современный флаг

22 августа 1991 года, во время августовского путча, состоялось историческое возвращение триколора. В тот день бело-сине-красное полотно развернули над московским Белым домом. Благодаря решению Верховного Совета этот флаг стал национальным. Именно вокруг этой даты развернулся и День государственного флага.

Кремль. Флаг России. открытые источники в интернете.

Хотя памятной датой для России можно считать закон, подписанный Советом Федерации 20 декабря 2000 года — ФКЗ «О государственном флаге РФ».

Цвета российского триколора

Единого, официального объяснения относительно значения цветов флага нет. Однако трактовок огромное количество.

Кто-то полагает, что белый цвет отсылает к благородству, миру и чистоте. Синий — к верности, честности и постоянству, а красный — к мужеству, силе и любви.

Другие считают, что красный — символизирует кровавое прошлое, а белый — светлое будущее. Некоторые связывают синий — с цветом Богородицы, которая защищает Россию.