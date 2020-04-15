Российский форвард нарушил карантин и уехал из Испании ради внучки Ельцина

Нападающий испанской «Сельты» Федор Смолов долгое время находился на самоизоляции в Виго, где выступает его новый клуб. В январе 30-летний Смолов перешел в испанскую команду на правах аренды из «Локомотива». В начале апреля он решил самовольно отправиться в Россию. Британские СМИ сообщили, что такое решение Федор принял ради того, чтобы провести время с возлюбленной Марией Юмашевой. Это внучка первого президента России Бориса Ельцина, которой 14 апреля исполнится 18 лет. Таким образом, Смолов прилетел к ней из Виго, чтобы быть с девушкой в день ее рождения.

Как отмечает Betonmobile.ru, Смолов прилетел из Виго в Минск на чартерном самолете, а этот перелет ему мог обойтись в восемьдесят тысяч евро. Отметим, что Белоруссия на тот момент была открыта для авиасообщений. Из Минска Смолов приехал в Россию на машине, и сейчас находится на двухнедельном карантине. При этом, в Инстаграме своего друга, форварда «Сочи» Александра Кокорина Смолов жаловался на то, что его могут не пустить в Россию.

В Испании заговорили о том, что Смолов нарушил условия самоизоляции, которые соблюдают все игроки «Сельты». Однако футбольное агентство, которое представляет интересы Федора, заявило, что все действия форварда были согласованы с руководством испанского клуба. Впрочем, в СМИ появилась информация о том, что Смолов все-таки будет наказан за самовольный переезд из Испании в Россию. По данным журналистов, Федор несколько раз обращался в клуб с просьбой отпустить его в Россию, но каждый раз получал отказ. Руководство «Сельты» мотивировало свои отказы необходимостью соответствовать правилам карантина на фоне пандемии коронавируса.

Однако, в итоге, в начале апреля Смолов все-таки самовольно уехал в Россию и уже по факту приезда на родину сообщил в клуб. Журналисты отмечают, что руководство «Сельты» получило уведомление, что Федор обязался вернуться в Испанию сразу после решения личных дел. В СМИ уверены, что после возвращения в Испанию его ожидают санкции в клубе — возможно, дело закончится серьезным штрафом.

Сам Смолов опубликовал в Инстаграме пост, в котором объяснил свой поступок. Форвард «Сельты» захотел лично сдержать всю информационную волну критиков, которые бы набросились на Смолова. Федор заявил, что приехал в Россию для того, чтобы быть ближе к своей семье в ситуации, когда все границы закрываются.

Федор также призвал всех отнестись к возникшей ситуации с пониманием. Он находится на каратные, а также постоянно общается с тренерским штабом «Сельты», получая программу индивидуальных тренировок. Федор также рассказал, что руководство клуба было в курсе его действий, он обо всем информировал команду. Также Смолов заявил, что как только ситуация с коронавирусом улучшится, он сразу прилетит в Виго.

Отметим, что после перехода в «Сельту» Смолов провел шесть матчей в составе своей новой команды, в которых отметился одним точным ударом.