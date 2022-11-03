Российский фотограф стал победителем в международном фотоконкурсе

Фотография «Мир бегемотов» стала лучшей в конкурсе European Wildlife Photographer of the Year 2022. Она была сделана в Южной Африке.

Фотограф рассказал, что идея «подводного» снимка родилась у него сразу же, как только он увидел соленое озеро с прозрачной водой. Но воплотить он ее смог лишь через несколько лет, сообщает Sputnic.

Фото Коростелёв сделал с помощью подводного дрона. Всего было девять снимков семьи бегемотов.

European Wildlife Photographer of the Year — один из самых известных конкурсов фотографии природы. Каждый год Немецкое общество фотографии природы (GDT) определяет лучшие работы и выбирает победившее изображение.