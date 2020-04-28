Российский губернатор перечислит зарплату на поддержку медиков

Пресс-секретарь главы региона Макар Руденчик сообщил изданию, что Олег Кожемяко уже дал поручение перечислить его зарплату на поддержку медиков.
Губернатор также добавил, что медицине сейчас важна любая помощь. «Например, в наших поликлиниках можно было бы установить стационарные приборы для термометрии на входе», — подчеркнул глава Приморья.
Ранее, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев призвал членов ЕР направить месячную зарплату на помощь медработникам и гражданам, испытывающим трудности, сообщает Интерфакс.
Депутат Александр Хинштейн добавил, что такой взнос будет равен зарплате депутатов и сенаторов за апрель. В среднем депутаты Госдумы получают 350 000 рублей в месяц, пишет издание.