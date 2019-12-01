Российский хокеист лишился работы из-за красивой жены

23-летнего хоккеиста Никиту Щербака уволили из клуба «Авангард» из-за того, что он нарушал спортивный режим. Виной тому стала его красавица-жена Лорен, об этом сообщил президент омского хоккейного клуба Максим Сушинский, пишет «Комсомольская правда».

23-летний Никита Щербак ушел из «Авангарда» в октябре. Тогда сообщалось, что контракт был расторгнут по обоюдному согласию. А на днях президент омского клуба Максим Сушинский прояснил детали происшедшего. Он рассказал, что во многом причиной увольнения игрока стала супруга хоккеиста, канадская модель Лорен Щербак. По мнению руководства команды, девушка негативно влияет на мужа.

— Была такая проблема. Его жена очень интересная и эффектная женщина, — сказал Максим Сушинский в эфире «Радио-Сибирь». — Жизнь в Москве очень тяжелая. Много соблазнов, много ресторанов и баров, которые можно посетить. Плюс есть, на что сходить.

Также президент «Авангарда» подчеркнул, что спортсмену дали время на «перевоспитание». Если нападающий изменит свое отношение к делу, его снова готовы принять в команду.

Никита Щербак познакомился с Лорен, когда играл за «Монреаль Канадиенс». Пара поженилась этим летом. В это же время хоккеист перешел в «Авангард» из клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингс»