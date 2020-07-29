Российский инструктор по туризму рассказала, как заниматься сексом в походных условиях

Важно расположиться ближе к водоему на ровной поверхности. Такие советы для любителей секса на природе дает инструктор по пешему туризму Ирина Рыжова в блоге «Спорт-Марафон» .

В первую очередь, по мнению Ирины, путешественникам надо запастись мылом, полотенцами, водой и влажными салфетками, а также постараться расположить палатку поближе к водоему, в котором можно искупаться. Все-таки гигиену надо соблюдать.

Тент необходимо расположить на максимально ровной поверхности, без уклона, а также камней на земле, корней деревьев и гнезд насекомых.

«Если на ночевке вы не одни, а в окружении палаток других туристов, то постарайтесь разбить свой лагерь подальше от всех, чтобы не смущать людей», — советует Рыжова.

Стоит уделить внимание размеру палатки, — в частности, ее высоте, защите от ветра, условиям вентиляции, а также наличию в ней тамбура и карманов. Наконец, участники похода могут заранее приобрести двухместные спальные мешки или идентичные модели с молниями с разных сторон, из которых можно сделать спарку.

Презервативы не переносят температуры ниже нуля, так что хранить их стоит в тепле, говорит инструктор. А гели и лубриканты лучше всего брать без вкуса и запаха, иначе они привлекут насекомых — ос и муравьев, и будет не до романтики.