Российский исследователь обнаружил «лишнюю ногу» на предсмертном фото туристов на перевале Дятлова

«На снимке шесть человек. Трое роют землю лыжными палками или лопатами. Два (в светлых штормовках) человека стоят у них за плечами. Еще один лежит на снегу за их спинами. В самом начале я подумал, что это нога того, кто роет снег в центре. Но на втором снимке хорошо видно, что ноги у него в другой стороне. А нога того, кто лежит у него за спиной, немного согнулась в колене», рассказывает исследователь из Нижнего Тагила.
Более того, исследователь убежден, что на фото могут быть не пропавшие туристы из спортклуба УПИ, а любые другие, пишет ura.ru.
«Какая-то группа людей что-то роет в снегу. Не факт, что устанавливает палатку, так как никаких признаков палатки на снимках нет. Кто эти люди, неизвестно, так как лиц их разглядеть невозможно. Видна только их одежда. Но, учитывая тот факт, что во времена СССР одежда у всех была одинаковая (кроме тех, кто покупал ее на рынках у фарцовщиков), такая одежда могла быть у любой группы туристов», — рассуждает Дегтерев.
Ранее исследователь обнаружил новые факты о гибели туристов группы Дятлова — он наткнулся на новые сведения, изучив записи журналиста, описывавшего ход расследования.
Чем известен Валентин Дегтерев
Исследователь прославился в 2012 году сообщением о том, что услышал по одному из каналов в радиоэфире мольбы о помощи от пассажиров пропавшего на Урале самолета Ан-2. Затем он переключился на расследования катастроф с помощью анализа фотографий со спутников. Также у него серия исследований о «тайне перевала Дятлова».