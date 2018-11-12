Российский исследователь обнаружил таинственный объект около МКС

Исследователь-радиолюбитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев сообщил, что ему удалось заснять неопознанный летающий объект возле Международной космической станции (МКС). В качестве доказательства он предоставил видеозапись.

«Очень редкое и довольно сенсационное видео удалось сделать мне буквально сегодня. Трансляция с веб-камеры МКС принесла очень интересный сюрприз. Рядом со станцией пролетал огромный НЛО. Размеры его сопоставимы с космическими кораблями типа „Союз“. Правда, форма корпуса у него необычная. Скорее всего, фюзеляж корабля закрыт силовым полем. Оно довольно хорошо видно при увеличении фрагментов видео», — заявил Валентин Дегтерев, пишет ura.ru.

Он уверен, что это корабль инопланетян, а не спутник, так как в ближайшие дни сообщений о запуске спутников не было.

«Да и для космического мусора предмет слишком большой. Вот теперь можно поверить в то, что в последние месяцы на орбите Земли происходят настоящие чудеса. И, видимо, какой-то корабль давно уже исследует нашу планету из космоса. Так что контакт уже видимо давно состоялся. Только нам, как всегда, о нем так и не сообщили», — добавил Дегтерев.

Редакция агентства обратилась за комментарием к астроному из УрФУ Владилену Санакоеву, который не разделил воодушевления радиолюбителя.

«Это элемент солнечной батареи Международной космической станции, который поворачивается в процессе движения станции», — объяснил эксперт.

Чем известен Валентин Дегтерев

Исследователь прославился в 2012 году сообщением о том, что услышал по одному из каналов в радиоэфире мольбы о помощи от пассажиров пропавшего на Урале самолета Ан-2. Затем он переключился на расследования катастроф с помощью анализа фотографий со спутников. Также у него серия исследований о «тайне перевала Дятлова».